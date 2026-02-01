VIDEO / Emotivne scene u Solunu: Velika bakljada za poginule navijače PAOK-a, igrači ne slave golove

Cijeli meč bio je obilježen sjećanjem na sedmoricu mladih navijača koji su poginuli u prometnoj nesreći u Rumunjskoj, dok su putovali na gostovanje svoje momčadi u Europi.

Prije početka utakmice, igrači su položili sedam vijenaca ispred tribine, a potom je uslijedila minuta šutnje. Slika u prijenosu bila je crno-bijela.

Sedam navijača PAOK-a poginulo u Rumunjskoj Dinamov gospodski potez: Izražavamo sućut navijačima PAOK-a

Nije bilo uobičajene proslave golova, a najemotivniji trenutak došao je u 27. minuti, kada je cijeli stadion zapalio baklje. Ta minuta simbolično je odabrana jer se nesreća dogodila 27. siječnja.

PAOK je na kraju slavio uvjerljivo 4:1, a svi golovi pali su u prvom dijelu. Strijelci su bili Alexander Jeremejeff, Kiril Despodov, Dimitrios Pelkas i Alessandro Vogliacco, dok je za goste pogodio Volnei.

Dejan Lovren odigrao je cijeli susret za PAOK, dok Luka Ivanušec nije bio u zapisniku zbog ozljede.

