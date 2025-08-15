VIDEO / Emotivne scene na Anfieldu: Pogledajte kako se Liverpool oprostio od Jote

Podijeli :

Liverpool igra prvu službenu utakmicu nove sezone, a u 1. kolu Premier lige na Anfieldu dočekuje Bournemouth. Nedavno je nogometni svijet potresla tragedija – Diogo Jota, koji je četiri i pol sezone branio boje Liverpoola, poginuo je u prometnoj nesreći s 28 godina. U vozilu je bio i njegov brat Andre Silva Jota, također profesionalni nogometaš. Kako se engleski velikan oprostio od Porutgalca, pogledajte u videu uz legendarnu pjesmu You'll Never Walk Alone.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.