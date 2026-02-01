VIDEO / Elche izgubio od Barcelone, u poluvremenu predstavili povratnika iz Dinama!

Podijeli :

Španjolski nogometni prvoligaš Elche predstavio je Gonzala Villara, 27-godišnjeg veznjaka pristiglog iz Dinama, tijekom poluvremena sinoćnje utakmice s Barcelonom.

Na stadionu Martinez Valero, pred više od 30.000 gledatelja, neočekivano se pojavio.

Došao je na središte terena s kapuljačom na glavi, s očima punim iščekivanja, vidjelo se na videosvodovima stadiona. Uz ritam pjesme ‘Vuelve’ (Vrati se) portorikanskog izvođača Bad Bunnyja otkrio je svoj identitet držeći mikrofon u ruci.

“Navijači, već sam ovdje. Napokon sam se vratio”, rekao je Villar u svom prvom obraćanju dok je pozdravljao navijače, a dlanom dodirivao grb kluba.

Elche, koji se nalazi na dvanaestom mjestu u španjolskom prvenstvu, izgubio je s 1:3 od vodeće Barcelone.

Villar će u zeleno-bijelom dresu, s brojem 12 na leđima, od idućeg vikenda “ojačati sredinu terena”, priopćio je klub iz pokrajine Valencije.

On se nogometno formirao u podmlatku Elchea te je brzo ušao u prvu ekipu od kuda ga je 2020. godine dovela Roma. Igrao je zatim po posudbama u Sampdoriji i Getafeu, a onda je otišao u Granadu.

Dinamo ga je ljetos odande doveo na Maksimir za 3 milijuna eura, a sadašnja vrijednost mu iznosi 1,8 milijuna eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.

Villar je sudjelovao u 15 utakmica za vodeću momčad hrvatskog prvenstva, prilikom čega je zabio gol i upisao asistenciju, ali se nije uspio nametnuti kao član udarne postave.

“Gonzalo je želio igrati i prihvatili smo ponudu španjolskog prvoligaša Elchea”, izjavio je Dinamov predsjednik Zvonimir Boban za klupsku internetsku stranicu.

Villar je došao u grad Elche na posudbu do kraja sezone, a na ljeto će ga moći otkupiti.

“On je sjajan igrač kojem je ključno da je u ritmu, a evidentno je da ga u Dinamu nije imao i da nije funkcioniralo kako smo mislili. Uvijek se ponašao profesionalno i radio ozbiljno. Želimo mu sve najbolje u Elcheu”, dodao je Boban.