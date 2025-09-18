VIDEO / Eintracht gubio s 1:0, a onda ‘petardom’ porazio Galatasaray

Podijeli :

Eintracht Frankfurt je u prvom kolu Lige prvaka slavio s 5:1 protiv Galatasaraya. Nije sve bilo bajno za Nijemce jer su se rano našli u zaostatku, ali su se uspjeli vratiti i na kraju slaviti s 5:1.

U osmoj minuti je Galatasaray poveo preko svog napadača Yunusa Akguna. U 37. minuti je Davinson Sanchez pogodio u vlastitu mrežu za povratak Eintrachta u utakmicu.

Početkom nadoknade je Frankfurt u potpunosti preokrenuo susret golom Turčina Cana Yilmaza Uzuna. Nakon isteka nadoknade još se igralo, a to su Nijemci iskoristili golom Jonathana Burkardta. Isti igrač zabio je i u 66. minuti za 4:1.Za konačnih 5:1 zabio je Ansgar Knauff.

Ovom pobjedom Eintracht je skočio na vrh ligaške faze Lige prvaka dok je Galatasaray na samom dnu. Sljedeće kolo u Ligi prvaka Frankfurtu donosi gostovanje u Madridu protiv Atletica dok će Galatasaray ugostiti Liverpool.