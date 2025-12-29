VIDEO / Egipćanin oduševio asistencijom škaricama, a suigrač mu promašio zicer!

Podijeli :

Angola i Egipat zaključuju skupinu B Afričkog kupa nacija u Maroku. Egipat je mogao povesti u 20. minuti i to na spektakularan način. Mostafa Mohamed je 'škaricama' namjestio zicer Abdelmaguidu koji je s pet metara glavom promašio cijela vrata. Nema sumnje kako bi to bila najatraktivnija asistencija. Ovako, šansa je upropaštena. Inače, Egipat je u meč krenuo bez glavnih zvijezda Salaha, Marmousha i Trezegueta budući da se kao pobjednik skupine već plasirao u sljedeći krug natjecanja.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.