VIDEO / Egipat na pogon Salaha srušio branitelje naslova i izborio polufinale AFCON-a

Podijeli :

Posljednja četvrtfinalna utakmica Afričkog kupa nacija odigrala u Agadiru između Egipta i Obale Bjelokosti. Blagi favoriti prije ovog susreta bili su Slonovi, ujedno i branitelji naslova, ali Egipat je bio tvrd orah, pretvrd za Obalu Bjelokosti. Najuspješnija reprezentacija AFCON-a (sedam naslova) Slonove je porazila s 3:2.

Već u četvrtoj minuti Egipat je poveo nakon greške obrane Obale Bjelokosti. Lopta je došla do Omara Marmousha koji je svladao Yahiju Fofanu na vratima Slonova. Egipat je sredinom prvog poluvremena i povećao vodstvo. Mohamed Salah je u 32. minuti izveo korner, a lopta je došla do Ramija Rabije koji je glavom pogodio za 2:0.

Ipak, Bjelokošćani nisu odustajali te su u 40. minuti uspjeli doći do smanjenja zaostatka. Tada je nakon “skraćenog kornera” opasnu loptu poslao Yan Diomande, a onda je nesretni Rami Rabia, strijelac za 2:0 pogodio u svoju mrežu i rezultat na semaforu bio je 2:1. Do kraja prvog dijela više nije bilo pogodaka i Egipat je na predah otišao s minimalnom prednošću.

U drugom dijelu nismo trebali čekati puno na novi pogodak. Rabia je sjajnom dugom loptom uposlio Emama Ashoura koji je poslao loptu za Salaha, a iskusni egipatski kapetan je potom pogodio za 3:1 Egipta.

No, ni tu nije bio kraj jer je u 73. minuti Obala Bjelokosti preko Guele Douea, starijeg brat “Zlatnog dečka” Desirea Douea, dobili novu nadu. Desni bek Slonova sjajno se snašao nakon udarca iz kuta te je petom pogodio za 3:2.

Do kraja susreta nije bilo pogodaka i Egipat je s 3:2 izborio polufinale AFCON-a prvi put nakon 2017. godine, a tamo će igrati protiv Senegala. U drugom polufinalu igrat će domaćin Maroko i Nigerija, finalist prošlog izdanja AFCON-a.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.