VIDEO / Džeko suspendiran na dvije utakmice nakon izravnog crvenog kartona

BiH reprezentativac saznao je kaznu nakon izravnog crvenog u okršaju protiv Hannovera.

Sportski sud Njemačkog nogometnog saveza (DFB) kaznio je Edina Džeku, napadača drugoligaša Schalkea 04, s dvije utakmice zabrane nastupa zbog grubog prekršaja.

Podsjetimo, u utakmici 26. kola 2. Bundeslige protiv Hannovera Džeko je loptu u mrežu poslao u 29. minuti za vodstvo Schalkea 1:0, a na 2:0 je u 38. povisio Karaman u 38. Bio mu je to šesti gol u osam nastupa, a ima i tri asistencije.

No, igra za Džeku bila je završena u 52. minuti zbog neopreznog starta na Chakrounu. Džeko je visoko podignuo nogu u borbi za loptu, ali je ta noga završila na prsima protivnika.

Hannover je nakon crvenog kartona Džeke uspio zabiti dva gola, strijelci za konačnih 2:2 bili su Nawrocki u 82. i Pichler u 98. minuti.

Schalke je prva momčad druge Bundeslige s 51 bodom, dva manje ima Darmstadt, a tri manje ima Elversberg.