VIDEO / Džeko je nezaustavljiv: Ponovno je zabio za Schalke u ‘Cvajti’

Bundesliga 6. ožu 202618:50 0 komentara

Edin Džeko je u zimskom prijelaznom roku promijenio sredinu te je preselio u njemačku. Otišao je u 2. Bundesligu igrati za Schalke koji se mučio s napadačkim učinkom. Legendarni bosanskohercegovački napadač to je sve promijenio te je u šest nastupa zabio već četiri gola, a sada je u svom sedmom nastupu pogodio i peti put. To je napravio u domaćem ogledu protiv Arminije iz Bielefelda.

