VIDEO / Dva penala, bez pobjednika: Mali do velikog boda protiv Maroka

Nakon dva odigrana kola i dalje je sve otvoreno u ovoj skupini s tim da je prije zadnjeg kola u najboljoj situaciji domaćin Maroko koji ima četiri boda. Po dva su skupili Mali i Zambija, a jedan Komori.

Na ogledu Maroka i Malija oba su pogotka postignuta s bijele točke. Poveo je Maroko u nadoknadi prvog dijela kada je jedanaesterac realizirao Diaz. U 64. minuti na 1-1 je izjednačio Sinayoko. U 100. minuti igrač Malija Coulibaly je skoro postigao autogol, ali je odlično intervenirao vratar Diarra.

Ranije su u ovoj skupini nogometaši Zambije i Komorija odigrali utakmicu bez golova. Zambiji je to bio drugi remi na turniru, dok su Komori osvojili prvi bod. Na dvoboju je postignut jedan pogodak. Za Komori je strijelac bio Maolida u 19. minuti, ali je gol nakon VAR provjere poništen.

Ranije u petak osminu finala su izborili nogometaši Egipta koji nakon dva odigrana kola u skupini B imaju maksimalnih šest bodova. U drugom kolu su s minimalnih 1-0 svladali Južnu Afriku gdje je jedini strijelac bio Mohamed Salah koji je bio precizan s bijele točke u 45. minuti.

