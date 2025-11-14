VIDEO / Dugo ga nije bilo u reprezentaciji, a sada je dokrajčio Farske otoke

Podijeli :

Hrvatska je riješila susret s Farskim otocima. U 70. minuti je Ivan Perišić sjajno pronašao Nikolu Vlašića koji je upisao svoj prvi nastup u ovim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Kapetan Torina sjajno se snašao nakon ubačaja te je pogodio za 3:1. Vlašić je posljednji nastup upisao u ožujku ove godine kada je igrao 20 minuta u pobjedi protiv Francuske 2:0.

