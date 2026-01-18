VIDEO / Drama nad dramama u Rabatu: Marokanci u suzama, Senegal je prvak Afrike!

Podijeli :

Nogometaši Senegala osvojili su Afrički kup nacija pobjedom nad Marokom u finalu 1:0.

Jedini gol u finalu igranom u Rabatu zabio je Pape Gueye u produžecima, točnije u 94. minuti.

Sve zanimljivo vidjeli smo u završnici regularnog dijela utakmice, kada je utakmica prekinuta u potpunom kaosu nakon što je izbornik Senegala Pape Thiaw povukao svoje igrače s terena jer je Maroku dodijeljen penal.

Tu drami nije bio kraj jer je Brahim Diaz pokušao panenkom iznenaditi Mendyja, ali senegalski golman je to pročitao.

USKORO OPŠIRNIJE…

