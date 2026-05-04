VIDEO / Donnarumma na koljenima molio engleskog suca da poništi gol Evertonu

U posljednjoj utakmici 35. kola engleske Premier lige Manchester City je na gostovanju kod Evertona remizirao rezultatom 3:3. Poveli su Građani da bi zatim Everton s tri uzastopna pogotka preokrenuo susret i bio na korak od pobjede. Ipak, Erling Haaland i Jeremy Doku su svojim pogocima doveli City do boda koji im možda neće biti dovoljan za naslov prvaka Engleske jer čak i ako pobijede u zaostaloj utakmici, bit će dva boda iza Arsenala.

U ovoj utakmici posebno se istaknula jedna reakcija Gianluigija Donnarumme. Iako je branio na vrhunskoj razini u nekoliko navrata, primio je dva gola, a posebno je nezadovoljan bio nakon gola Jakea O’Briena za 2:1 Evertona.

Tada je talijanski golman bio uvjeren da je pretrpio prekršaj te je nakon gola kleknuo na koljena i praktički molio suca Michaela Olivera da poništi gol. To se na kraju nije dogodilo i gol je vrijedio.

