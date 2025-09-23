VIDEO / Donio je pobjedu Liverpoolu, ali njegova glupost zaradila mu je suspenziju

Podijeli :

Liverpool je u utorak navečer golovima Alexandera Isaka i Huga Ekitikea, dvojice novih pojačanja, svladao drugoligaša Southamptona u EFL Cupu. Bio je to zanimljiv okršaj u kojem su Redsi teškom mukom porazili Southampton s 2:1. Pobjeda je došla u posljednjim minutama susreta kada je francuski napadač pogodio u praznu mrežu za pobjedu. Međutim, Ekitike je tada skinuo dres, a već je imao žuti karton pa je tako zaradio i crveni karton. Crveni kartoni se u Engleskoj prenose iz natjecanja u natjecanje pa tako jedan od najboljih igrača Liverpoola neće biti na raspolaganju Arneu Slotu u novom kolu Premier lige kada Redsi gostuju kod Crystal Palacea.