VIDEO / Dominirao je protiv Hajduka u finalu Lige prvaka, a sada je protiv Werdera promašio nemoguće

U 19. kolu njemačke Bundeslige Bayer Leverkusen je ugostio Werder Bremen te je nakon prvog poluvremena vodio s 1:0. Trebali su Apotekari povesti i ranije da je 21-godišnji Nizozemac Ernest Poku u 18. minuti pogodio nešto što je bilo teže promašiti nego zabiti. Dobio je Poku loptu na drugoj stativi te je poslao loptu visoko preko gola. Poku je inače poznat ljubiteljima nogometa u Hrvatskoj jer je u dresu AZ Alkmaara oduševio u finalu Lige prvaka mlladih protiv Hajduka. U tom susretu je zabio dva gola te je izborio jedanaesterac u prvom poluvremenu koje je odlučilo susret u kojem je AZ Alkmaar slavio s 5:0.

