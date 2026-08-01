VIDEO / Dojučerašnji drugoligaš na vrhu slovenske lige, junak je Hrvat iz Kanade

Podijeli :

Sport Klub

Nogometaši Nafte u trećem su kolu slovenskog prvenstva s 5:2 nadigrali Muru i tako barem na nekoliko sati preuzeli prvo mjesto na tablici sa šest bodova, a jedan od najzapaženijih bio je hrvatski igrač rodom iz Kanade.

Nakon poraza od Kopra i pobjede nad Bravom Nafta je ponovno slavila i to s čak 5:2 protiv Mure.

Dvostruki strijelac bio je Josip Ivan Zorica (25), krilni napadač iz Hrvatske, a rodom iz Kanade. Poentirao je u 21. minuti za 1:0 i u 56. za 4:1. Po jedan pogodak postigli su još Maroša, Pihler i Jašaragić.

Zorici je i majka, poput njega, rodom iz Kanade. Baka i djed su iz Hrvatske, a tata iz okolice Šibenika i upravo pod našom trobojnicom Zorica službeno igra. Prošao je školu Gorice pa igrao u Kustošiji, Sesvetama, Dubravi, Brinju, Češkoj i sada je u Nafti.

Inače, Nafta je osnovana 2012. na pepelu starog kluba Nafta Lendava, sada se službeno zovu Nafta 1903, ali i dalje je to jedini klub u tom gradu na granici s Mađarskom.

Nafta surađuje sa Zalaegerszegom iz Mađarske. Prvi je čovjek kluba Mađar Gabor Vegh, većinski vlasnik ZTE FC, a sportski direktor Nafte je Gergely Kočardi, ikona ZTE-a. Nova predsjednica Osijeka je Veghova kćerka Alexandra.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.