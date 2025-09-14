VIDEO / Do kada mogu ovako? Liverpool se opet spasio i pobijedio u posljednjim sekundama

Prvo poluvrijeme bilo je tvrdo i siromašno prilikama – jedini udarac u okvir viđen je tek u 38. minuti, a na odmor se otišlo bez golova. Najveći događaji bili su rana zamjena Miloša Kerkeza zbog slabe igre te grub prekršaj Lesleyja Ugochukwua na Alexisu Mac Allisteru, nakon kojeg je Argentinac morao izaći iz igre.

U nastavku su Redsi pojačali ritam i prijetili iz raznih pozicija. Federico Chiesa, koji je ušao s klupe, skoro je zabio glavom, a Ugochukwu je dodatno zakomplicirao situaciju svom timu isključenjem nakon drugog žutog kartona.

Kad se činilo da će Burnley izdržati, Hannibal Mejbri nespretno je rukom igrao u kaznenom prostoru i skrivio jedanaesterac. Mohamed Salah je preuzeo odgovornost i precizno pogodio u samoj završnici, donijevši Liverpoolu teško izborena tri boda.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.