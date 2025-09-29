VIDEO / Divljaštvo s tribina: Delije golmana gađale topovskim udarom

Podijeli :

Serija topovskih udaraca na vratara Radničkog 1923 Vladimira Stojkovića, tijekom drugog poluvremena utakmice protiv Crvene zvezde, nije bila dovoljan razlog za trajan prekid.

Navijačima Crvene zvezde dopušteno je bilo gađati protivničkog vratara gotovo koliko su htjeli, a smirili su se tek nakon objave u javnom obraćanju da će nova upotreba pirotehnike značiti trajni prekid.

Pražnjenje tribine očito nije ni dolazilo u obzir, a zasebna je tema kako je navijačima dopušteno unijeti toliko pirotehnike na stadion.

Vidjeli smo pravu divljinu srpskog nogometa, iživljavanje s tribina koje je imalo do određene mjere tolerancije u vidu postupaka službenih osoba.

Pravo je navijača Crvene zvezde da im se ne sviđa činjenica da je Vladimir Stojković svojevremeno prešao u Parizan, ali ne i da ugrožavaju njegovu sigurnost…