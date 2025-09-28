VIDEO / Diskutabilni penal pogurao Fener do pobjede u prvenstvu nakon poraza od Dinama

Podijeli :

Fenerbahče je u 7. kolu turskog prvenstva s 2:0 svladao Antalyaspor i na taj način se vratio na pobjedničke staze nakon poraza od Dinama (3:1) u 1. kolu Europa lige.

Momčad Domenica Tedesca u vodstvo je stigla u 65. minuti nakon diskutabilno dosuđenog kaznenog udarca, kojeg je sigurno realizirao Talisca. Potvrda pobjede stigla je u 92. minuti kada je glavom pogodio Sebastian Szymanski za 2:0.

Ovom pobjedom Fenerbahče je skočio na drugo mjesto ljestvice s 15 bodova, dok je na vrhu maksimalni Galatasaray s 21 bodom.

Turski velikan sada se okreće Europa ligi, gdje će 2. listopada ugostiti francusku Nicu.

