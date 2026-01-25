VIDEO / Dirljive scene u Lisabonu: Navijači Benfice odali počast Mađaru koji je preminuo na utakmici prije 22 godine

Podijeli :

Benfica je u 19. kolu portugalskog prvenstva uvjerljivo svladala Estrelu Amadoru s 4:0, no utakmicu je obilježio posebno emotivan trenutak u 29. minuti.

Tada je cijeli stadion ustao, zapljeskao i skandirao ime Mađara Miklósa Fehéra, uz podignute dresove s njegovim imenom i brojem 29. Na današnji dan 2004. godine Fehér je, kao igrač Benfice, tragično preminuo tijekom utakmice protiv Vitórije Guimarães.

VIDEO / Freiburg dobio dvojben penal, a onda je vratar Kölna uzeo bočicu u ruke i pročitao Matanovića! VIDEO / Ćaleta-Car opasnim startom zaradio crveni karton, Sociedad slavio s igračem manje!

Što se same utakmice tiče, Vangelis Pavlidis je s dva pogotka u 42. i 55. minuti stigao do ukupno 19 golova u sezoni i osamio se na vrhu ljestvice strijelaca, ispred Luísa Suáreza iz Sportinga koji ima 17. U 58. minuti Sidny Lopes Cabral povisio je na 3:0 i zabio svoj prvijenac za Benficu, no pogodak nije slavio jer je upravo ove zime stigao iz Estrele.

Točku na “i” stavio je 17-godišnji Anísio Cabral, koji je ušao u igru u 83. minuti, a samo minutu kasnije, u svom prvom dodiru s loptom, glavom zabio za konačnih 4:0. Asistirao mu je Danijel Banjaqui, također član portugalske U17 reprezentacije, s kojom je Cabral prošle godine osvojio svjetsko zlato u Kataru. Bio mu je to debi i prvijenac za Benficu.

Franjo Ivanović nije ulazio u igru.

Benfica je treća na ljestvici s 45 bodova, ispred nje je Sporting s 48, dok vodi Porto s 52 boda i utakmicom manje.