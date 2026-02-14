VIDEO / Demirović s dva pogotka vodio Stuttgart do sigurne pobjede

Podijeli :

U posljednjem subotnjem dvoboju 22. kola Bundeslige nogometaši Stuttgarta su pred svojim navijačima nadjačali Koeln s 3-1.

Junak domaće pobjede bio je Ermedin Demirović koji je postigao oba pogotka za Stuttgart, a prvi u 15. minuti za 1-0. Mreže su mirovale sve do 79. minute kada je izjednačio Ache. No, samo pet minuta kasnije ponovno je Demirović imao dobru reakciju. Na nabačenu loptu Hendriksa u trku je postavio nogu i zabio za domaće slavlje 2-1.

Na samom kraju, u 92. minuti, Undav je postavio konačnih 3-1. Stuttgart se ovom pobjedom vratio na četvrto mjesto ljestvice.

Bez ikakvih problema nogometaši Bayerna su ostvarili novu pobjedu u Bundesligi, slavili su u Bremenu kod Werdera s 3-0. Time se vodeći Bayern vratio na šest bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu dortmundsku Borussiju koja je u petak pobijedila Mainz 4-0.

Harry Kane je bio strijelac uvodna dva gola za Bayern. Prvi je dao u 22. minuti iz jedanaesterca, dok je već u 25. bilo 2-0. Definitivna potvrda pobjede dogodila se u 70. minuti kada je Goretzka bio strijelac za 3-0.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić bio je u udarnoj momčadi Bayerna te je zamijenjen u 69. minuti.

Novu je pobjedu upisao Hoffenheim, treći sastav s ljestvice. Na domaćem terenu u Sinsheimu bio je bolji s 3-0 od Freiburga. Već u petoj minuti Hoffenheim je poveo. S više od 30 minuta pogodio je hrvatski igrač Andrej Kramarić, ali je pogodak poništen zbog zaleđa.

Pobjedu je Hoffenheim osigurao golovima u drugom poluvremenu, a strijelci su bili Asllani u 46., Kabak u 51. i Gendrey u 95. minuti. Kramarić je zamijenjen u 86. minuti.

Uvjerljivu je domaću pobjedu ostvario Bayer koji je u Leverkusenu s 4-0 nadigrao St. Pauli, pretposljednju momčad s ljestvice. Utakmica je prilično otišla na domaću stranu već nakon petnaest minuta igre kada je Bayer već vodio 2-0. Strijelci su u uvodu dvoboja bili Quansah i Schick u 13. i 15. minuti.

U nastavku ogleda nove su golove za Bayer postigli Tapsoba u 52. i Poku u 78. minuti za konačnih 4-0.

Slično dominantan je bio i Eintracht koji je u Frankfurtu svladao Borussiju (M) s 3-0. U prvom poluvremenu već je Eintracht stekao dva gola prednosti nakon što su precizni bili Brown u 24. i Amaimouni u 34. minuti. Za kraj je Knauff bio strijelac u 75. minuti za 3-0 čime je moglo početi slavlje domaćih navijača.

Tri boda na domaćem terenu zgrabio je i Hamburg koji je pobijedio Union Berlin 3-2 premda su gosti poveli golom Querfelda iz jedanaesterca u 28. minuti. Do kraja se dogodio preokret garniran s dva pogotka Konigsdorffera i jednim Capalda. Gosti su zaprijetili golom Ilića u 89. minuti, ali Hamburg pobjedu ipak nije ispustio u završnici.

Hrvatski nogometaš Luka Vušković odigrao je cijelu utakmicu za Hamburg, dok zbog ozljede Josip Juranović nije konkurirao za berlinski sastav.

Posljednje dvije utakmice odigrat će se u nedjelju, a parovi su Augsburg – Heidenheim i Leipzig – Wolfsburg.