VIDEO / Dejan Ljubičić lijepo asistirao za vodstvo Schalkea

U 30. kolu njemačke 2. Bundeslige Schalke, drugoplasirani klub ugostio je posljednji Munster te je do vodstva stigao u 36. minuti. Ključnu ulogu u tom golu imao je Dejan Ljubičić, bivši igrač Dinama koji je ubacio s desne strane. Njegova lopta pronašla je Kenana Karamana koji je postigao 13. gol u "Cvajti". Tako je na ljestvici uživo Schalke privremeno skočio na prvo mjesto.

