VIDEO / Debakl Ajaxa i ispadanje iz Kupa, Šutalo će pamtiti Parrotta

Nogometaši Ajaxa doživjeli su ozbiljan šamar u Kupu Nizozemske, poraženi su na gostovanju kod AZ Alkmaara s uvjerljivih 6:0.

Već nakon prvih 45 minuta bilo je jasno tko će izboriti plasman u četvrtfinale.

AZ je vodio 3:0 nakon što je fantastični Irac Troy Parrott postigao prva dva pogotka, dok je Koopmeiners u sudačkoj nadoknadi praktički zapečatio sudbinu Ajaxa u ovom susretu.

No, tu nije bio kraj, jer je već u drugoj minuti nastavka Kees Smit po četvrti put zatresao mrežu gostiju.

Pravu katastrofu najtrofejnije momčadi Nizozemske upotpunili su Parrott hat-trickom u 80. minuti, odnosno rezervist Ibrahim Sadiq za konačnih 6:0.

Ajax je poraz od 6:0 doživio i 2024. od Feyenoorda tako da su sada izjednačili taj rekord.

