VIDEO / City u nadoknadi prosuo pobjedu protiv Chelseaja, Gvardiol se ozlijedio

U posljednjoj subotnjoj utakmici 20. kola engleske Premier lige snage su na Etihadu odmjerili Manchester City i Chelsea. U uzbudljivoj utakmici na kraju je Chelsea u posljednjim minutama došao do remija od 1:1.

Dominaciju u posjedu, ali i općenito u igri, je u prvom poluvremenu imao City. Unatoč tome, na svoj pogodak morali su čekati sve do kraja prvog dijela kada je Tijjani Reijnders iskoristio loše postavljanje obrane Chelseaja. Nizozemac je potom sjajno pogodio iza leđa Filipa Jorgensena.

VIDEO / Pogledajte trenutak kada se ozlijedio Gvardiol: Nije mogao samostalno napustiti travnjak

Početkom drugog dijela došla je loša vijest za Pepa Guardiolu, za City, ali i za hrvatsku reprezentaciju. Nakon jednog duela u sredini terena Joško Gvardiol je ostao ležati na terenu te je nakon pružanja pomoći uz šepanje napustio travnjak. Ozbiljnost ozljede još uvijek se ne zna, ali po tome kako je napustio teren ne izgleda dobro.

Sve do 94. minute nije bilo pravih prilika, a tada je Enzo Fernandez pogodio za 1:1 nakon gužve u kaznenom prostoru. Ovim remijem City je ostao na šest bodova iza Arsenala dok je Chelsea skočio na petom mjestu sa 17 bodova zaostatka za prvim mjestom.