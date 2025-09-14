VIDEO / City u gradskom derbiju uvjerljivo svladao United: Vratio se Gvardiol, Donnarumma debitirao

Podijeli :

U derbiju četvrtog kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester City je na stadionu Etihad porazio gradskog suprnika United sa 3-0.

“Građani” su u potpunosti nadigrali gradskog suparnika ostvarivši drugu pobjedu sezone.

City je mogao do vodstva već nakon 19 sekundi igre, no udarac Erlinga Haalanda prošao je tik uz desnu stativu. Domaćin je poveo u 18. minuti golom Phila Fodena koji je lijepo pogodio glavom nakon sjajnog prodora i ubačaja Jermyja Dokua.

U 53. minuti Haaland je zabio za 2-0 nakon nove Dokuove asistencije, tri minuta kasnije je uzdrmao stativu, da bi u 69. minuti norveški napadač postigao i svoj drugi gol na utakmicu. Ovoga puta na dodavanje Bernarda Silve.

Haaland je tako stigao do brojke od osam golova u 10 nastupa protiv Uniteda koji postaje njegova najdraža “žrtva”.

Joško Gvardiol je odigrao cijeli susret za City, dok je Mateo Kovačić i dalje izvan sastava zbog ozljede.

City je ovom pobjedom skočio na osmo mjesto, dok je United pao na 14. poziciu.

U ranije odigranom susretu nogometaši Liverpoola upisali su i četvrtu uzastopnu pobjedu na startu sezone nakon što su na gostovanju srušili Burnley sa 1-0 golom iz jedanaesterca u petoj minuti sudačke naodknade.

“Redsi” su do četvrte pobjede na startu prvenstva stigli golom Mohameda Salaha iz kaznenog udarca u petoj minuti nadoknade. Tragičar susreta je postao Hannibal Mejbri zaustavivši ubačaj Jeremiea Frimponga rukom.

Siguran je s bijele točke bio egipatski napadač. Burnley je od 84. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Lesley Ugochukwu.

Liverpool je tijekom susreta čak 81 posto posjeda lopte, 27 udaraca i 13 kornera, no Burnley se sjajno branio sve do gluposti mladog Tunižanina. Za goste nije nastupio Šveđanin Alexander Isak koji je stigao u klub iz Newcastle Uniteda za 150 milijuna eura.

Aktualni engleski prvak vodi na ljestvici sa 12 bodova, tri više od Arsenala i Tottenhama, dok je Burnley na 17. poziciji s tri boda.