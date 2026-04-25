VIDEO / City u 79. gubio od drugoligaša, a onda brzim preokretom i golčinom izborio finale FA Kupa

FA Kup donio je polufinalni dvoboj u kojem je Manchester City s 2:1 svladao drugoligaša Southampton.
Momčad s juga Engleske povela je u 79. minuti golčinom Finna Azaza, no City je u završnici napravio preokret.
Jeremy Doku izjednačio je u 82. minuti, a samo pet minuta kasnije Nico González sjajno je pogodio za 2:1 i plasman “Građana” u finale.
Mateo Kovačić našao se u početnoj postavi Manchester Cityja te je igrao do 58. minute.
Uskoro opširnije…
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!