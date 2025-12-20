VIDEO / City na krilima Haalanda (barem privremeno) preuzeo vrh Premier lige!

Podijeli :

Manchester City u 17. je kolu Premier lige svladao West Ham rezultatom 3:0 te preuzeo prvo mjesto ljestvice Arsenalu, koji od 21 sat gostuje kod Evertona.

City je stigao u rano vodstvo pogotkom Haalanda u 5. minuti. Prednost je povećao Reijnders u 38. minuti, dok je Haaland ponovo bio precizan za konačan rezultat u 69. minuti.

Do slavlja je stigao i Brentford koji je s 2:0 bio bolji od domaćeg Wolverhamptona, dok su Sunderland i Brighton te Bournemouth i Burnley podijelili bodove.