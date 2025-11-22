VIDEO / City kiksao u ludoj utakmici protiv Newcastlea

Podijeli :

U 12. kolu engleske Premier lige Newcastle je ugostio Manchester City u svojevrsnom subotnjem derbiju. Bila je to izjednačena utakmica, kao i mnoge na St. James' Parku, a susret je na kraju završio pobjedom Newcastlea 2:1.

Prvo poluvrijeme završilo je bez pogodaka, a onda je u drugom dijelu krenuo praviš šou. U 63. minuti za vodstvo Newcastlea je pogodio Harvey Barnes. Pet minuta kasnije je Ruben Dias vratio stvari na početak, ali samo dvije minute kasnije Barnes je ponovno zabio za vodstvo Svraka.

Pogodak se dugo provjeravao zbog zaleđa, ali je na kraju priznat za sveopće oduševljenje na St. James’ Parku. Do kraja utakmice nije bilo pogodaka i Newcastle je upisao važnu pobjedu za nastavak sezone, ali je i pomogao vodećoj momčadi lige. Arsenal je bez odigrane utakmice došao u priliku da pobjegne konkurentima. Liverpool i City su upisali poraze te sada zaostaju za Topnicima četiri, odnosno osam bodova.

U nedjelju je na rasporedu veliki sjevernolondonski derbi između Arsenala i Tottenhama.

