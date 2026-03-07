VIDEO / Chelsea u trileru produžetaka eliminirao hit-momčad Championshipa i prošao u četvrtfinale FA kupa

Podijeli :

Andrew Yates Sportimage via Guliver Images

Chelsea je preživio šokantnu utakmicu i plasirao se u četvrtfinale FA kupa preko drugoligaša Wrexhama nakon produžetaka.

Manje od deset minuta dijelilo je Chelsea od eliminacije u FA kupu, ali londonski Bluesi preživjeli su gostovanje kod Wrexhama, člana Championshipa, te s 4:2 nakon produžetaka prošli dalje.

Hit-momčad Championshipa povela je u 18. minuti golom Smitha, a Chelsea je izjednačio u 40. autogolom Okonkwa.

U 78. Doyle je vratio prednost Wrexhamu, da bi u 82. izjednačio Acheampong. U sudačkoj nadoknadi domaćin je ostao s igračem manje zbog isključenja Dobsona.

Početkom produžetaka, u 96. minuti, Garnacho je zabio za 3:2 Chelseaja, a nakon što je u 114. zbog zaleđa poništen gol Wrexhama Joao Pedro potvrdio je prolaz Chelseaja golom u petoj minuti sudačke nadoknade.

Nogometaši Arsenala, vodeći na ljestvici Premier lige, izborili su plasman u četvrtfinale nakon gostujućeg slavlja 2-1 kod Mansfielda, trenutačno 16. momčadi engleske treće lige. U uvodnih dvadesetak minuta bolji je bio trećeligaš Mansfield, ali u pogodak nije pretvorio nekoliko vrlo dobrih prilika. Kazna je uslijedila u 41. minuti kada je Madueke vrlo lijepo naciljao domaću mrežu i doveo Arsenal u vodstvo.

Odmah na startu drugog dijela Mansfield je izjednačio, a za delirij na stadionu zaslužan je bio strijelac Evans nakon pogreške Arsenalove obrane. Uslijedili su do kraja napadi Arsenala i pogodak Ezea u 66. minuti za prolaz dalje.

Liverpool je kao prvi izborio četvrtfinale nakon što je u petak svladao Wolverhampton u gostima s 3-1.

U nedjelju će igrati Fulham – Southampton, Port Vale – Sunderland i Leeds – Norwich, dok se u ponedjeljak igra posljednja utakmica osmine finala između West Hama i Brentforda.