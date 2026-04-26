VIDEO / Chelsea slavio protiv Leedsa i izborio prvo finale FA Cupa nakon četiri godine

U drugom polufinalu FA Cupa Chelsea je na Wembleyju snage odmjerio s Leedsom koji u posljednje vrijeme igra u dobroj formi, potpuno suprotno od onoga što Chelsea prikazuje. Međutim, na Wembleyju su se stvari promijenile pa je Chelsea slavio s 1:0 i izborio finale.

Bluesi su u vodstvo došli u 23. minuti kada je Enzo Fernandez, Argentinac kojega se povezuje s Manchester Cityjem, zabio za 1:0 Chelseaja.

Bio je to i jedini pogodak na poluvremenu pa je Chelsea na predah otišao s minimalnom prednošću od 1:0.

U drugom dijelu također nije bilo golova pa je Chelsea s 1:0 izborio finale protiv Manchester Cityja koji je s 2:1 bio bolji od Southamptona. Bit će to prvo finale Bluesa nakon četiri godine i poraza od Liverpoola 2022. godine.

Posljednji naslov u FA Cupu Chelsea je osvojio 2018. godine kada su porazili Manchester United.