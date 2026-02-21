VIDEO / Chelsea prokockao pobjedu u sudačkoj nadoknadi, Milner ispisao povijest u pobjedi Brightona

Chelsea je u 27. kolu Premier lige razočarao remijem 1:1 protiv Burnleyja.
Bluesi su poveli već u 4. minuti pogotkom Joaa Pedra, no u nastavku su si zakomplicirali situaciju. Wesley Fofana je u 72. minuti zaradio drugi žuti karton i ostavio domaće s igračem manje, što su gosti iskoristili u samoj završnici.
U trećoj minuti sudačke nadoknade Zian Flemming je nakon kornera pogodio za bod Burnleyja.
Brighton je, s druge strane, upisao važnu pobjedu 2:0 na gostovanju kod Brentforda. Strijelci su bili Diego Gomez u 30. minuti te Danny Welbeck u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena.
Utakmica u Brentfordu imala je i povijesni značaj. Veteran James Milner upisao je svoj 654. nastup u Premier ligi i time postao novi rekorder natjecanja, prestigavši dosadašnjeg rekordera Garetha Barryja, koji je ostao na 653 odigrane utakmice.
