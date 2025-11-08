VIDEO / Chelsea lakoćom porazio Wolves i skočio na drugo mjesto Premier lige

Podijeli :

U posljednjem subotnjem susretu 11. kola engleske Premier lige nogometaši Chelseaja su na svom Stamford Bridgeu pobijedili Wolverhampton 3-0.

Barem privremeno je Chelsea skočio na drugo mjesto ljestvice. Wolverhampton je ostao posljednji te i dalje ima samo dva boda.

U prvom poluvremenu Chelsea je plaho napadao i gosti su lakoćom dočekali odmor čiste mreže. No, Chelsea je poveo odmah na startu drugog dijela. Garnacho je ubacio, a pred vratima je nečuvan bio Gusto i glavom zabio za 1-0 domaćina.

U 66. minuti Chelsea je povećao na 2-0 nakon udarca Joaa Pedra s deset metara, dok je u 73., na novu asistenciju Garnacha, za konačnih 3-0 poentirao Pedro Neto.