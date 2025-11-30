VIDEO / Chelsea dominirao s igračem manje, ali Arsenal je ipak osvojio bod na Stamford Bridgeu

Podijeli :

U nedjelju je odigran novi londonski derbi u Premier ligi. Akteri su bili Chelsea i Arsenal, a susret je na kraju završio 1:1 iako je domaći sastav više od jednog poluvremena igrala s desetoricom.

Nakon nešto sporijeg prvog poluvremena stvari su se zahuktale sredinom prvog dijela kada je Moises Caicedo ružno startao na Arsenalovog Mikela Merina. Anthony Taylor prvotno mu je pokazao žuti karton, ali je potom reagirala VAR soba i Englez je pokazao crveni karton.

Ipak, to nije omelo Chelsea da povede u drugom dijelu. Nakon udarca iz kuta lopta je došla do Trevoha Chalobaha koji je pogodio za 1:0. Arsenal se uspio vratiti samo 11 minuta kasnije kada je Bukayo Saka pronašao Merina, a Španjolac je potom pogodio za 1:1.

Iako su igrali s igračem manje, Chelsea je nakon 1:1 izgledao kao bolja momčad. Imali su nekoliko solidnih prilika koje je znao zaustaviti David Raya, a nekad bi samo promašili okvir gola. Imao je i Arsenal svoje prilike, ali Topnici u uglavnom bili neprecizni. Nekoliko puta im se ispriječio i Robert Sanchez koji je sigurno čuvao svoju mrežu.

Nije bilo do kraja susreta pogodaka i završilo je 1:1. Tako su Topnici zadržali prednost nad Chelseajem od šest bodova dok se Manchester City sada primaknuo na pet bodova zaostatka.

