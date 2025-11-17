VIDEO / Češka za kraj kvalifikacija razbila Gibraltar, još su u igri za Svjetsko prvenstvo

Podijeli :

U drugom susretu iz naše skupine Češka je pobijedila Gibraltar 6:0. Strijelci su bili Doudera (5), Chory (18), Coufal (32), Krabec (39), Souček (44) i Hranač (51).

Na koncu je Hrvatska osvojila prvo mjesto u skupini sa 22 boda, Češka je druga sa 16 bodova, slijede Farski otoci s 12 bodova, Crna Gora ima devet, dok je Gibraltar upisao svih osam poraza.