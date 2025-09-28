VIDEO / Češka će na Hrvatsku bez svog ponajboljeg napadača?

Podijeli :

Češka nogometna reprezentacija ostala je bez napadača uoči nastavka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Patrik Schick, najbolji strijelac i prvo ime češkog napada, ozlijedio je stražnju ložu i morat će pauzirati nekoliko tjedana.

Schick se ozlijedio tijekom nastupa za Bayer Leverkusen protiv St. Paulija, a radi se o ozljedi zadnje lože.

Schick će tako propustiti nadolazeći susret Lige prvaka s PSV-om u srijedu, kao i subotnju utakmicu Bundeslige protiv Union Berlina.

Ako sve bude u redu s njegovim oporavkom, mogao bi se vratiti nakon reprezentativne pauze za gostujuću utakmicu protiv Mainza. To znači i da je vrlo vjerojatno kako neće nastupiti protiv Hrvatske u listopadskom kvalifikacijskom ciklusu za SP u Pragu 9. listopada.

