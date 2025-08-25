VIDEO / Celje do ‘petarde’, pogledajte ovaj tragikomičan autogol igrača Brava

Podijeli :

Celje nastavlja svoju dominaciju u slovenskoj ligi, u prvom poluvremenu su protiv Brava iz Ljubljane postigli četiri gola, da bi na kraju utakmica završila njihovom pobjedom 5:0. A sve je počelo jednim tragikomičnim autogolom. Toibibou je svladao svog vratara u pokušaju intervencije.

