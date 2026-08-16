VIDEO / Čekali su 14 godina na pogodak u La Ligi, pogledajte slavlje njihovih navijača

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Racing Santander, klub iz glavnog grada pokrajine Kantabrija, vratio se u La Ligu nakon 14 godina čekanja. To su napravili osvajanjem La Lige dva gdje su završili s pet bodova više od drugog Deportiva iz La Corune. Sada su, u nedjelju 16. kolovoza, odigrali svoj prvi susret nove sezone Primere gdje su dočekali Villarreal. Unatoč tome što su bili autsajderi, u 21. minuti su iz penala poveli golom Andresa Martina. Prepune tribine Sardinera oduševljeno su proslavile taj gol mahanjem svojim šalovima jer ipak se gol u La Ligi posljednji put vidio prije više od 5.000 dana.

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