VIDEO / Ćaleta-Car: Luka stvarno nije normalan, ja ću s 40 vjerojatno ležati na plaži

Hrvatski stoper Duje Ćaleta-Car otkrio je razmišljanja nakon visoke pobjede u Maksimiru nad Crnom Gorom (4:0) u četvrtoj utakmici kvalifikacija za SP.

“Možemo biti zadovoljni, ispunili smo taj neki gorak okus nakon te prve utakmice. Sada smo pokazali kako i šta, okrećemo se sad tim idućim okupljanjima, prvo klub, pa onda ako Bog da, da završimo to na idućem okupljanju. Da završimo to u desetom mjesecu i već tad odemo u Ameriku.”

Na korak smo do SP-a?

“Ma jesmo, ali nije gotovo dok nije gotovo, svjesni smo toga, sve je u našim rukama. Momčad je dobra i motivirana, svjesni smo da na idućem okupljanju možemo zaključiti ove kvalifikacije, nadam se da ćemo doći koncentrirani i spremni u 10. mjesecu.”

Ti si sad već deset godina u reprezentaciji…

“Da, 2015. sam došao, prošlo je vrijeme brzo. Kako je vrijeme išlo tako sam i ja dobivao sve više minuta i povjerenje izbornika. Mislim da sam i ja drugačiji igrač nego što sam bio prije, više iskustva, više znanja, fizički se osjećam bolje i mislim da se to vidi na terenu. Nisam više onaj dječak kao prije, sad su već i djeca i žena tu. Zadovoljan sam i sretan sam i na meni je sad da nastavim ovako dalje.”

Bilo je puno izostanaka ovaj ciklus u reprezentaciji, ali Hrvatska i dalje pobjeđuje?

“Pa je, i ovo okupljanje bilo je dosta izostanaka. Bila je borba, ali izgurali smo to nekako. Tko god da igra daje svoj maksimum, i kad ne ide, opet smo svi tu jedan za drugoga, to je snaga ove reprezentacije. Tko god da je tu daje sve za ovaj dres i to je put kojim moramo ići. Nadam se da će tako biti i dalje.”



Vidjeli smo situaciju u 40. minuti kada ste tražili penal, pa je došao Perišić i smirivao te. Što ti je rekao i što ti je tad prolazilo kroz glavu?

“Ma da, taj jedan žuti. Mislio sam da je bio penal i da je njihov igrač igrao rukom, malo sam gestikulirao prema sucu, mislim da to nije bilo ništa previše, ali mi je došao Perija da se smirim jer imam žuti. Nikad ne znaš kakav je dan sucu, može bit lak na obaraču i dati drugi žuti i onda je opet druga utakmica. To je jedino razlog da me Perišić malo smirio, ali dobro je prošlo.”

Kako se snašao u Španjolskoj u novom klubu?

“Dobro je. Klub je dobar, uređen, grad je isto super. Kako vrijeme bude prolazilo tako ću moći dati i neke veće dojmove, ali zasad ok. Malo smo lošije krenuli u prvenstvo, tri utakmice, dva remija i poraz, tako da na tom planu je moglo biti malo bolje. Sad je završio prijelazni rok pa trener može znati na koga može računati, a na koga ne, nadam se da će biti bolje sada u devetom mjesecu.”

Modriću je sad 40, gdje je Duje s 40?

“Daleko je to, teško da će biti kao Luka, vjerojatno ću na nekoj plaži ležati. Vidjet ćemo, svaka mu čast na svemu što radi, ovako igrati u 40. godini, stvarno nije normalan. Želim mu sve najbolje na terenu i van njega i da nas odvede u Ameriku.”