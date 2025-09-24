VIDEO / Ćaleta-Car igrao u prvoj pobjedi Sociedada u sezoni, Sučić ostao na klupi

Podijeli :

U susretu 6. kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Sociedad je pobijedio Real Mallorcu sa 1-0, a za domaći sastav je nastupio hrvatski nogometaš Duje Ćaleta-Car.

Gol odluke je zabio Mikel Oyarzabal u 47. minuti.

Duje Ćaleta-Car je odigrao cijeli susret za domaći sastav, dok Luka Sučić nije ulazio u igru. Za baskijski sastav je ovo bila tek prva pobjeda sezone, dok je Mallorca i dalje bez slavlja s tek dva osvojena boda.

Atletico Madrid je na krilima trostrukog strijelca Juliana Alvareza pobijedio Rayo Vallecano sa 3-2.

Španjolski velikan je ostvario tek drugu pobjedu u sedam susreta u svim natjecanjima ove sezone.

Julian Alvarez je doveo domaćine u vodstvo u 16. minuti, no gosti su okrenuli rezultat golovima Pepa Chavarrije (45+1) i Alvara Garcije (77).

Alvarez je svojim drugom golom na utakmici u 80. minuti izjednačio na 2-2, a sjajni argentinski napadač je osam minuta kasnije donio Atleticu pobjedu.

Getafe i Alaves su odigrali 1-1. Mauro Arambarri je u 63. minuti doveo domaćine u prednost, a izjednačio je Ander Guevara u 71. minuti.

Na ljestvici vodi Real Madrid sa 18 bodova, Barcelona je druga sa 13 bodova i susretom manje.