VIDEO / Bundesligaški sudac dosudio sramotan penal u ‘Cvajti’

U petak navečer je odigrana utakmica 11. kola 2. Bundeslige između Elversberga i Hannovera 96. Bila je to uzbudljiva utakmica koja je završila 2:2, no u golijadi će se ipak pamtiti odluka suca pri rezultatu 1:1. Igrala se 78. minuta kada je igrač Elversberga pao nakon minimalmog dodira braniča Hannovera. Tada je Timo Gerach pokazao na bijelu točku na iznenađenje našeg komentatora Goran Grgića koji je rekao "je li moguće da je Gerach nasjeo na ovo?". Nakon toga je odluka ostala vrijediti i Elversberg je nakon promašenog kaznenog udarca poveo s 2:1. Ipak, pravda je zadovoljena te je Hannover na kraju izjednačio na 2:2.

