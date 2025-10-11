VIDEO / Bugarski stoper zabio golčinu, ali sreću je donio Turcima, a ne svojoj reprezentaciji

Podijeli :

U utakmici trećeg kola skupine E Bugarska je ugostila Tursku. Domaćin se dobro držao nakon prvog dijela te je rezultat bio 1:1, no na otvaranju drugog dijela Bugari su šaptom pali. Zaslužan za to bio je Viktor Popov koji je u pokušaju čišćenja u 49. minuti efektno prebacio svog vratara umjesto da je otklonio opasnost. Tako je Turska povela s 2:1, a ubrzo zatim su zabili još dva gola za 4:1 i rješenje pitanja pobjednika.

