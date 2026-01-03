VIDEO / Budimirova Osasuna remizirala u prvoj utakmici 2026. godine

Podijeli :

Osasuna Ante Budimira je u subotu odigrala prvu utakmicu u 2026. godini. U Pamploni su ugostili baskijski Athletic Bilbao s kojim su remizirali rezultatom 1:1.

Nakon prvog dijela je Osasuna vodila s 1:0, a za to su mogli zahvaliti sjajnom potezu Rubena Garcije koji je iz slobodnog udarca sjajno matirao Unaija Simona.

Ipak, Osasuna do kraja susreta nije uspjela sačuvati prednost. Athletic Bilbao uspio je u 71. minuti golom Gorke Guruzete poravnati na 1:1. Ispostavilo se da je to bio posljednji pogodak na utakmici te su obje ekipe 2026. godinu otvorile bodom u La Ligi.

Ovaj bod je Bilbaa ostavio na osmom mjestu dok je Osasuna preskočila Rayo Vallecano na 12. mjestu.

Ante Budimir je na terenu bio do 76. minute kada ga je zamijenio Raul Garcia.

