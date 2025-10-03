VIDEO / Budimirova Osasuna preokretom do pobjede protiv Getafea

Podijeli :

Nogometaši Osasune preokretom su došli do pobjede pred svojim navijačima u prvoj utakmici 8. kola španjolske La Lige, u kojoj su svladali Getafe s 2:1.

Gosti iz Madrida poveli su u 23. minuti golom Borje Mayorala, a domaćin je izjednačio na samom kraju prvog dijela prekrasnim pogotkom Abela Bretonesa u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Pobjedu momčadi iz Pamplone donio je Alejandro Catena u 90. minuti, golom glavom nakon jedinog udarca iz kuta za Osasunu.

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir je odigrao cijelu utakmicu za Osasunu, a u prvom dijelu je na njemu potencijalno mogao biti dosuđen kazneni udarac, ali je pri upućivanju lopte bio u minimalnom zaleđu.

Osasuna je sa 10 bodova privremeno skočila na 11. mjesto, a Getafe je s bodom više na osmoj poziciji. Vodeća Barcelona ima 19 bodova, jedan više od Real Madrida.

