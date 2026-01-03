VIDEO / Budimirov suigrač zabio golčinu iz slobodnjaka pored španjolskog reprezentativnog vratara

Podijeli :

Drugu utakmicu 2026. godine u španjolskoj La Ligi počeli su Osasuna Ante Budimira i Athletic Bilbao. U prvom dijelu je to bila tvrda utakmica koju je u 34. minuti otvorio Ruben Garcia. Iskusni Španjolac izveo je slobodni udarac s oko 30 metara te je njegov pokušaj bio presilovit za Unaija Simona, španjolskog reprezentativnog vratara. Do kraja prvog dijela nije bilo pogodaka i Osasuna je na predah otišla s prednošću od 1:0.

