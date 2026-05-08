VIDEO / Budimirov golman dobio nevjerojatan crveni: Ovim potezom uništio je sezonu Osasuni

U utakmici 35. kola španjolske La Lige Osasuna Ante Budimira gostuje kod pretposljednjeg Levantea te već nakon tri minute vodi s 1:0. Za to je bio zaslužan Jeremy Toljan koji uopće nije Budimirov suigrač. Naime, branič Levantea pokušao je ubačaj napadača Osasune otkloniti, no krivo je procijenio putanju pa je u stilu najboljih napadača poslao loptu u svoju mrežu za 1:0 Osasune. Samo osam minuta kasnije Ante Budimir upisao se u strijelce. Njemu je sjajnu loptu poslao Abel Bretones nakon čega je hrvatski napadač loptu desnom nogom poslao u nebranjenu mrežu za 2:0 Osasune. Ipak, momčad iz Pamplone ispustila je vodstvo do kraja poluvremena, a za to je zaslužan bio Victor Garcia koji je zabio u 35. te u 37. minuti. Tako se Levante ekspresno vratio u susret koji bi im mogao biti itekako važan u borbi za ostanak. Levante je ubrzo dobio nove dobre vijesti jer je u 45. minuti gostujući vratar Sergio Herrera napravio veliku grešku. Golman Osasune loše je procijenio loptu daleko od svog gola te je umjesto glavom na kraju reagirao rukom. Kako je bio "miljama" izvan kaznenog prostora, sudac mu je odmah pokazao crveni karton i Osasuna je ostala s desetoricom. Tako je sada borba za europska mjesta u La Ligi postala sve teža.

