VIDEO / Budimir zabio 11. gol sezone u La Ligi! Ispred njega samo Mbappe i još dva napadača

Hrvatski reprezentativac nastavlja tresti mreže u Španjolskoj!

Osasuna je u gostima kod Celte u Vigu povela 1:0 u 23. kolu La Lige, a strijelac vodećeg pogotka bio je Ante Budimir u 35. minuti. Hrvatski napadač preciznim je udarcem glavom, nakon asistencije Raúla Mora, donio prednost svojoj momčadi.

Budimiru je to bio 13. pogodak ove sezone u 25 nastupa, pri čemu je 11 golova postigao u prvenstvu, dok je dva dodao u Kupu kralja.

Na ljestvici najboljih strijelaca španjolskog prvenstva, uvjerljivo je vodeći Kylian Mbappe s 22 postignuta gola. Slijede Vedat Muriqi s 15 te Ferran Torres s 12 golova, dok je Budimir trenutno na četvrtom mjestu.