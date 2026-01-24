VIDEO / Budimir zabija kao na traci, novi gol u La Ligi!

Podijeli :

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir zabio je za vodstvo Osasune u gostima kod Rayo Vallecana u 21. kolu La Lige. U 29. minuti nakon jednog ubačaja iz kornera, u gužvi se najbolje snašao upravo hrvatski napadač i time došao do devetog prvenstvenog pogotka ove sezone, 11. sve skupa.

