VIDEO / Budimir odveo Osasunu do pobjede

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir postigaoje pobjednički pogodak za Osasunu, koja je s 1-0 u Pamploni slavila protiv Valencije u 2. kolu Primere.

Budimir je zabio glavom u 9. minuti, a bio je to njegov prvi pogodak za Osasunu u novoj sezoni.

Budimir je prošle sezone zabio 21 prvenstveni gol te je zauzeo treće mjesto na ljestvici najboljih strijelaca La Lige i postao prvi nogometaš u povijesti Osasune koji je zabio više od 20 golova u jednoj sezoni u španjolskoj eliti.

Osasuni su to prvi bodovi, a Valencija ima 1 bod nakon dva kola.