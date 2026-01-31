VIDEO / Budimir nastavio sjajnu formu golom na sebi svojstven način

Podijeli :

Ante Budimir nastavlja sa sjajnom formom u La Ligi. Nakon što je 17. siječnja zabio dva gola Real Oviedu pa 24. siječnja jedan Rayu Vallecanu, sada je pogodio i u mrežu Villarreala, kluba koji je ove sezone neuspješno igrao Ligu prvaka. Budimir je svoj pogodak postigao na samom kraju prvog poluvremena kada je na ubačaj Jona Moncayole zabio glavom pogodio za 2:1 Osasune. Ovo je hrvatskom napadaču bio 10. gol sezone.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.