VIDEO / Budimir igrao u ludom remiju Osasune kod Malloce

U prvom subotnjem ogledu 14. kola španjolske La Lige nije bilo pobjednika nakon što su nogometaši Mallorce i Osasune odigrali 2-2.

Nakon vrlo tvrdog i nervoznog prvog poluvremena, u kojima nije bilo pravih prilika na obje strane, domaćin je, činilo se, utakmicu prelomio na početku nastavka. Dvostruki je strijelac bio Muriqi koji je prvo u 62. minuti realizirao jedanaesterac za 1-0, dok je samo četiri minute kasnije zabio za povećanje na 2-0.

Gosti su sjajnom završnicom ipak stigli do boda. U 83. minuti na 1-2 je smanjio Raul Garcia, dok je Boyomo u 92. bio strijelac za 2-2 i konačnu podjelu bodova. Boyomo je pogodio volej udarcem iz okreta.

Mallorca je napredovala za jedno mjesto i sada je 15., dok je Osasuna ostala na 17. poziciji. Hrvatski napadač Ante Budimir igrao je za goste do 71. minute.

U nedjelju igraju Real Sociedad – Villarreal, Sevilla – Betis, Celta – Espanyol i Girona – Real Madrid, dok će Rayo Vallecano – Valencia posljednju utakmicu kola odigrati u ponedjeljak.