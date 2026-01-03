VIDEO / Brighton upisao prvu pobjedu nakon više od mjesec dana

Podijeli :

U subotu trećeg siječnja odigrane su dvije utakmice Premier lige u terminu od 16 sati. Jedna od njih bila je između Brightona i Burnleyja, a u tom susretu slavila je domaća ekipa s 2:0.

Brighton je od početka susreta gospodario terenom, a to im se isplatilo u 29. minuti kada je Georginio Rutter zabio za vodstvo Galebova. Do kraja prvog dijela nije bilo pogodaka pa se na predah otišlo s 1:0 Brightona.

Nakon manje od dvije minute u drugom dijelu vratar Burnleyja Martin Dubravka morao je vaditi loptu iz svoje mreže. Tada je za domaću momčad zabio Yasin Ayari koji je tako povisio na 2:0.

Do kraja susreta više nije bilo pogodaka i Brighton je s pobjedom od 2:0 skočio na osmo mjesto Premier lige. Ovo je Galebovima ujedno i prva pobjeda u ligi nakon 30. studenog kada su u gostima svladali Nottingham Forest s 2:0.

Burnley je ovim porazom ostao na 19. mjestu Premier ligi, a Forest, posljednja ekipa koja trenutačno ostaje u elitnom rangu, im bježi šest bodova.